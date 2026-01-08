Телеканал «Рада» більше не в «марафоні»: Мовлення відсутнє з 1 січня

Державний телеканал «Рада» припинив мовлення в рамках телемарафону «Єдині новини» з початку 2026 року. За даними моніторингу, останній ефір парламентського мовника відбувся ще 31 грудня 2025 року. Протягом першого тижня січня канал пропустив кілька своїх запланованих слотів, не повернувшись до звичного графіка роботи.

Офіційних заяв про вихід із марафону не було. Джерела в медіасфері повідомляють, що причиною паузи можуть бути бюрократичні затримки з фінансуванням. На порталі Prozorro станом на 7 січня відсутні дані про проведення конкурсів на закупівлю контенту на поточний рік. Окрім того, є інформація, що продакшн-компанія «Кінокіт», яка виробляє контент для каналу, також призупинила свою діяльність через фінансові труднощі та борги.

Керівництво каналу та продакшну уникає прямих відповідей на запити журналістів. Раніше повідомлялося, що працівникам «Кінокіта» пропонували піти у відпустку за власний рахунок на два місяці. Ситуація ускладнюється ймовірною технічною помилкою в держбюджеті-2026, через яку фінансування програм для Держкомтелерадіо могло залишитися в Мінкульті.

У 2025 році канал «Рада» отримав понад 100 мільйонів гривень на виробництво марафону, а підрядником традиційно виступало ТОВ «Кінокіт». Наразі у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, який має врегулювати статус парламентського мовлення та повернути акцент на трансляцію пленарних засідань і забезпечення рівного доступу депутатів до ефіру.