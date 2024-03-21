Подарунок фанатам Раяна Гослінга: вийшов новий трейлер “Каскадери”

Universal Pictures показала другий трейлер комедійного бойовика “Каскадери” (The Fall Guy), головні ролі в якому виконали Раян Гослінг і Емілі Блант. Зняв фільм Девід Літч (“Швидше кулі”, “Джон Вік”).

Стрічка є кіноадаптацією однойменного екшен-серіалу, що виходив у 80-х. Фільм “Каскадери” присвячений голлівудському каскадеру, який у перервах між зйомками підробляє приватним детективом і мисливцем за головами.

У фільмі також зіграли Аарон Тейлор-Джонсон і Ханна Веддінгхем (“Тед Лассо”).

Автором сценарію “Каскадерів” виступив Дрю Пірс, який написав третю “Залізну людину” і “Гоббса і Шоу”. Прем’єра фільму Девіда Літча запланована на 3 травня.