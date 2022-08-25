Чому без українців не було б “Титаніка” та “Гарі Поттера”

Майже кожен українець знає про такі шедеври кінематографа, як «Матриця», «Титанік», «Троя», але мало хто знає про українця, без якого ці фільми не були б такими ефектними. Мова йде про Анатолія Кокуша. Цей неймовірно талановитий чоловік двічі лауреат премії Оскар.





Україна має багато талановитих доньок та синів, які внесли вагомий внесок у розвиток науки, спорту, кіно, медицини.

Народився чоловік у Керчі у 1951 р. Коли почав працювати в Америці, навіть віддав свою квартиру в Україні під заставу, щоб платити робітникам заробітну платню. Як би важко не було, Пан Анатолій завжди дивився оптимістично на життя. В одному з інтерв’ю він сказав, що Америку неможливо взяти штурмом, лише облогою. Так українець іронічно прокоментував свої перші роки знаходження там.

А сьогодні ця талановита людина очолює одну з провідних фірм по створенню операторських кранів та іншого обладнання для кіноіндустрії.

Його винаходи у кінотехніці допомогли відтворити безліч спецефектів у кіно. Саме Анатолій Якимович Кокуш створив такі технічні винаходи, як: крани серії «Каскад», гіростабілізований операторський кран «Авторобот» та інші. Вони й сьогодні використовуються для фільмування у Голлівуді.

На операторському обладнанні Анатоля Якимовича були відзняті такі популярні кінострічки:

«Місія нездійснена»;

«Царство небесне»;

«Люди Х»;

«Аватар»;

«Гарі Потер» та багато інших.

Український інженер тривалий час працював у кіностудії О. Довженка, а вже у 1986 році заснував власну фірму. Саме з цього моменту кінотехнік створив операторські крани та інші пристрої, за допомогою яких знімають найкраще кіно.