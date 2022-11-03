Вийшов великий трейлер фільму “Аватар 2: Шлях води” Джеймса Кемерона

У мережі з’явився перший повноцінний трейлер “Аватара”. Шлях води», в якому можна побачити нові куточки Пандори та її фантастичних мешканців. “Шлях води” буде прямим продовженням, його дія розгорнеться через 15 років після подій першого фільму. І головному герою, який став частиною синьошкірого народу На’ві, доведеться знову рятувати планету від зазіхань людства.

У режисерському кріслі, як і раніше, Джеймс Кемерон, також до своїх ролей повернулися Сем Вортінгтон і Зої Салдана, а компанію їм складуть Кейт Уінслет, Кліфф Кертіс і Сігурні Уівер. Остання постане в ролі іншого персонажа – Кірі.

На екрані “Шлях води” варто чекати 16 грудня. Хронометраж сиквела обіцяє бути значно довшим за оригінал — 3 години 10 хвилин. А поки що чекаємо і милуємося чудовими видами Пандори в трейлері.