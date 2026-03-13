Спілберг повертається до прибульців: трейлер та подробиці фільму «День розкриття» (Disclosure Day)

Кінокомпанія Universal Pictures офіційно представила повноцінний трейлер нового науково-фантастичного трилера Стівена Спілберга, який отримав назву «День розкриття» (Disclosure Day). Це перша режисерська робота майстра в жанрі Sci-Fi з часів «Першому гравцю приготуватися» (2018), і вона обіцяє бути масштабним літнім блокбастером.

Сюжет: Глобальна змова та перший контакт

Стрічка розповідає про події, що розгортаються довкола Cybersecurity-адміністратора Деніела Келлнера (Джош О’Коннор). Він викрадає секретні урядові дані, які підтверджують: людство не одне у Всесвіті. Деніел стає «викривачем», який намагається донести правду до 7 мільярдів людей, попри переслідування спецслужб.

Його доля переплітається з ведучою прогнозу погоди з Канзас-Сіті (Емілі Блант). Під час прямого ефіру вона раптово починає видавати дивні клацаючі звуки та сигнали — як з’ясовується, це інопланетна мова, яку Келлнер якимось чином здатний розуміти. Трейлер натякає на поєднання трилера в стилі «Секретних матеріалів» із масштабними візуальними ефектами, притаманними класичним роботам Спілберга.

Акторський склад та творча група

Спілберг зібрав зірковий ансамбль, де кожен персонаж відіграє свою роль у глобальному хаосі:

Емілі Блант — метеоролог, яка стає «провідником» інопланетних сигналів.

Джош О'Коннор — whistleblower, який прагне розкрити правду світу.

Колін Ферт — таємничий урядовий функціонер, який використовує передові технології для контролю розуму та приховування доказів.

Ів Х'юсон — молода жінка, чия доля нерозривно пов'язана з моментом «розкриття».

Колман Домінго, Ваятт Рассел та Елізабет Марвелл (у ролі черниці) — ключові фігури, що представляють різні реакції суспільства на контакт.

Сценарій написав давній партнер Спілберга Девід Кепп («Парк Юрського періоду», «Війна світів»). Музику до фільму створив легендарний Джон Вільямс, що робить цей проєкт особливо значущим для шанувальників кіно.

Дата виходу та контекст

Прем’єра Disclosure Day у світових кінотеатрах та залах IMAX запланована на 12 червня 2026 року.

Цікаво, що вихід фільму збігається з активним обговоренням теми НЛО (UAP) у реальному світі. Сам Спілберг у промо-кампанії неодноразово зазначав, що вважає математично неможливим відсутність іншого розумного життя в космосі. На відміну від доброзичливого «Інопланетянина» (E.T.), новий фільм, судячи з трейлера, схиляється до атмосфери параної та глобального трилера.