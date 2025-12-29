Екранізацію гри Sleeping Dogs зніме режисер бойовика «Ніхто 2»

Багатостраждальна екранізація відеоігрового хіта Sleeping Dogs, розмови про яку точаться ще з минулого десятиліття, нарешті зрушила з мертвої точки. Виконавець головної ролі та продюсер стрічки Сіму Лю поділився важливою новиною: у проекту з’явився режисер.

Постановкою майбутнього бойовика займеться Тімо Тьяджанто, відомий за роботою над фільмом «Ніхто 2». Попри призначення постановника, про терміни виходу картини говорити поки зарано. Відомо лише, що у жовтні цього року проект отримав чорнову версію сценарію.

Нагадаємо, оригінальна гра Sleeping Dogs вийшла у 2012 році та також мала складну долю. Спочатку тайтл розроблявся як третя частина серії True Crime із підзаголовком Hong Kong, проте видавництво Activision скасувало проект незадовго до релізу. Згодом права викупила компанія Square Enix, що дозволило студії United Front Games все ж таки випустити гру під новою назвою.