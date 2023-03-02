Сценаристка Акела Купер розповіла про чорношкірих персонажів в “Проклятті черниці 2”
У недавньому інтерв’ю Акела Купер, сценарист фільму жахів “Прокляття черниці 2”, розповіла про те, як вона пишається появою нових чорношкірих персонажів у всесвіті “Закляття”.
Хвилювання з приводу персонажа Сторм Рід
Купер висловила особливе хвилювання щодо персонажа, зіграного Сторм Рід, заявивши, що ця роль має для неї особисте значення. Вона розповіла, що під час зустрічі з продюсерами фільму запропонувала включити до сюжету чорношкіру черницю і отримала гарячу підтримку.
Сюжет та ключові персонажі
Сіквел розповідає про Ірен (Таїса Фарміга) у її новій спробі вигнати демона Валака, а персонаж Сторм Рід відіграє ключову роль у сюжеті.
Режисер та дата прем’єри
Майкл Чавес, режисер фільму “Закляття 3: Воля диявола”, буде режисером сіквела, прем’єра якого запланована на 8 вересня 2023 року.
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