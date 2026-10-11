Вийшов перший трейлер нового «Екзорциста» зі Скарлетт Йоганссон. Майк Флеттаген називає фільм найстрашнішим у своїй кар’єрі

Майк Фланаган, автор «Привидів будинку на пагорбі» та цьогорічної серіальної адаптації «Керрі» Стівена Кінга, давно обіцяв, що «Екзорцист: Мученики» (The Exorcist: Martyrs) стане найстрашнішим фільмом у його фільмографії. Тепер глядачі можуть оцінити це самі, бо студія показала перший трейлер. Прем’єра запланована на 12 березня 2027 року.

Детектив проти мертвого вбивці

Фільм поєднує історію про серійного вбивцю з демонічною одержимістю. Відправними точками для Фланагана стали «Екзорцист 3» (1990) Вільяма Пітера Блетті та роман Блетті «Легіон» (1983), за яким цю стрічку знято. Сам режисер вважає її вкрай недооціненою.

Скарлетт Йоганссон грає Джулі Міллер, детективку відділу вбивств поліції Нью-Йорка та матір 12-річного Макса. Вона затримує серійного вбивцю на прізвисько Отець Санді, який інсценує місця злочинів за зразком мученицької смерті католицьких святих. Джулі присутня на його страті смертельною ін’єкцією, і ця справа робить її героїнею. Але через 13 років вбивства відновлюються, і разом із напарницею, детективкою Джиною Рестрепо, вона потрапляє на значно моторошніший шлях. Тюремного капелана отця Вільяма, який був присутній на страті, грає Чіветел Еджіофор.

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«Світ, де Бог мертвий»

В інтерв’ю Entertainment Weekly Фланаган розповів, що відчув особливість історії ще під час роботи над сценарієм, коли зрозумів, що заходить на територію, де ще не бував. Страшним фільм, за його словами, роблять жорстокість і безжальність, яких у такій історії не уникнути, хоча зазвичай він обирає інший шлях. Режисер визнає, що йому було вкрай некомфортно, і вважає це ознакою того, що все робиться правильно.

Головний жах оригінальної історії Фланаган бачить у світі, де Сатана реальний і діяльний, а Бога немає. Він хотів, щоб у кадрі відчувалася безнадія, коли захисту немає і ніхто не прийде на допомогу. Серед орієнтирів режисер, крім фільмів Вільяма Фрідкіна, називає «Сім» і «Зодіак» Девіда Фінчера, «Мовчання ягнят» Джонатана Деммі та «Занепалого» Грегорі Гобліта з Дензелом Вашингтоном.

Саманта Слоян, яка знімається у Фланагана вже ввосьме й зіграла тут невелику роль, назвала стрічку однією з найкрасивіших візуально в його доробку. На її думку, режисерові особливо вдається поєднання розкішних пейзажів і жаху всередині них.

У трейлері героїня Йоганссон перелічує відомих серійних убивць, зокрема Теда Банді, Джеффрі Дамера та Девіда Берковіца, і нагадує, що всі вони стверджували, ніби були одержимі. Відкривальну сцену, де Джулі спускається темними сходами й знаходить останки вбитого вівтарника, зняли в справжньому склепі віком кілька сотень років, який знімальна група знайшла на Мангеттені. Ракурс знизу вгору, за словами Фланагана, перегукується з візуальною мовою Фрідкіна.