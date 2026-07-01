Марго Роббі може зіграти Емму Фрост у нових «Людях Ікс» від Marvel

Марго Роббі може приєднатися до кіновсесвіту Marvel. За новими чутками, студія розглядає акторку на роль Емми Фрост у майбутньому перезапуску «Людей Ікс».

Про це повідомляє ComicBookMovie з посиланням на інсайдера MyTimeToShineHello. За його даними, Marvel Studios придивляється до Роббі як до однієї з кандидаток на роль відомої мутантки. Раніше також з’являлися чутки, що серед можливих претенденток на цю роль називали Сідні Свіні.

Що відомо про нових «Людей Ікс»

Офіційно Marvel поки не оголошувала акторський склад нового фільму про X-Men. За попередніми чутками, перезапуск може зосередитися на оригінальній команді з коміксів: Циклопі, Джин Грей, Звірі, Ангелі та Айсмені.

Водночас інші мутанти теж можуть з’явитися у стрічці в другорядних ролях, щоб пізніше стати частиною основної команди. Серед таких персонажів у чутках уже згадували Шторм, Роуг, Джубілі та Емму Фрост.

Емма Фрост — одна з найвідоміших героїнь коміксів Marvel про мутантів. Вона є потужною телепаткою, а також здатна перетворювати своє тіло на алмазну форму. У коміксах персонажка починала як супротивниця Людей Ікс і Біла Королева Клубу Пекельного полум’я, але згодом стала союзницею команди та однією з важливих фігур у школі мутантів.

Чому саме Марго Роббі

Марго Роббі вже має досвід у супергеройському жанрі. Вона грала Гарлі Квінн у фільмах DC — «Загін самогубців», «Хижі пташки» та «Загін самогубців: Місія навиліт». Водночас її повернення до цієї ролі в оновленому DCU виглядає малоймовірним.

За даними джерела, Marvel уже раніше цікавилася Роббі. Зокрема, її ім’я згадували у зв’язку з роллю Сью Шторм у «Фантастичній четвірці», хоча ця роль у підсумку дісталася іншій акторці.

Поки що інформацію про Емму Фрост варто сприймати обережно. Це не офіційний анонс, а лише інсайдерська чутка. Marvel Studios не підтверджувала ні участь Марго Роббі, ні появу самої Емми Фрост у новому фільмі про «Людей Ікс».

Раніше також з’явилися деталі про новий готичний хорор Роберта Еггерса — «Вервульф», прем’єру якого очікують у 2026 році.