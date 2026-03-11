Джеймс Кемерон підтвердив роботу над «Аватаром 4», незважаючи на падіння касових зборів

Режисер Джеймс Кемерон запевнив фанатів франшизи, що розробка четвертої частини «Аватара» триває. Виступаючи на церемонії Saturn Awards 9 березня, він заявив, що вихід наступного фільму є «дуже ймовірним». За його словами, команда уважно вивчає відгуки аудиторії, щоб визначити подальший напрямок розвитку історії.

Фінансові труднощі третьої частини Приводом для занепокоєння шанувальників став нещодавній матеріал видання Variety. За даними журналістів, картина «Аватар: Вогонь і попіл» поки що не змогла вийти на окупність, попри солідні світові збори у розмірі 1,45 мільярда доларів.

Для порівняння, попередній фільм серії — «Аватар: Шлях води» — зібрав у прокаті на 870 мільйонів доларів більше. Такий розрив є дуже відчутним навіть за мірками наймасштабніших голлівудських проєктів.

Що каже сам режисер Джеймс Кемерон не приховує економічних викликів, з якими зіткнулася франшиза. Раніше в інтерв’ю тайванському виданню TVBS News він прокоментував ситуацію так:

«Ось у чому річ: кіноіндустрія зараз переживає спад. “Аватар 3” коштував дуже багато грошей. Нам потрібно показати хороші результати, щоб продовжувати. І нам потрібно придумати, як знімати фільми по “Аватару” дешевше, щоб мати можливість рухатися далі».

Нагадаємо, що стрічка «Аватар: Вогонь і попіл», у якій зіграли Сігурні Вівер, Зої Салдана та Сем Вортінгтон, вийшла на екрани в грудні 2024 року. Хоча картина зібрала значну касу, їй не вдалося повторити феноменальний фінансовий успіх попередників.