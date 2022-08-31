Леонардо ДіКапріо розлучився з Каміллою Морроне

Американський актор Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю коханою, моделлю Каміллою Моррон після чотирьох років відносин. Про це повідомляє видання People із посиланням на джерела.





Про роман 47-річного актора та 25-річної моделі стало відомо у січні 2018 року, коли вони були помічені разом на вечірці друга та колеги ДіКапріо Тобі Магуайра в Аспені , штат Колорадо. Пара офіційно побачила світ 2020 року на церемонії вручення премії «Оскар».

Фанати ДіКапріо часто жартують про те, що актор зустрічається виключно з жінками віком до 25 років. У червні вони припустили, що Лео розлучиться з Моррон після її дня народження. Свого часу ДіКапріо приписували романи з Блейк Лайвлі, Кейт Мосс , Ніною Агдал , Бар Рафаелі та Жизель Бюндхен – їм усім було не більше 25 років під час стосунків із артистом.