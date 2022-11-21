«Форсаж 10» став одним із найдорожчих фільмів в історії кіно

Кінофраншиза «Форсаж» не залишає екранів більше двох десятків років, а бюджети нових фільмів лише зростають. За інсайдерською інформацією видання TheWrap, бюджет «Форсажу 10» неконтрольовано розрісся і наблизився до фантастичних 340 мільйонів доларів. А значить, десяту частину вже можна вважати одним із найдорожчих фільмів в історії.

Витрати на попередній фільм, до речі, були значно меншими — 200 мільйонів доларів. Причин у бюджету, що роздувся, багато. Це і зірковий акторський склад, що вимагає все більших гонорарів, і додаткові витрати на запобіжні заходи від COVID-19, і банальна інфляція.

Якщо інсайд підтвердиться, «Форсаж 10» опиниться на четвертому місці у списку найдорожчих картин. Більшими бюджетами можуть похвалитися лише:

“Пірати Карибського моря: На дивних берегах” – 379 млн доларів. “Месники: Ера Альтрона” – 365 млн доларів. “Месники: Фінал” – 356 млн доларів.

Яким у результаті вийде фільм і чи відіб’ються вкладення, ми дізнаємося лише навесні наступного року. Прем’єра «Форсажу 10» запланована на 19 травня 2023-го.