«Форсаж 10» став одним із найдорожчих фільмів в історії кіно
Кінофраншиза «Форсаж» не залишає екранів більше двох десятків років, а бюджети нових фільмів лише зростають. За інсайдерською інформацією видання TheWrap, бюджет «Форсажу 10» неконтрольовано розрісся і наблизився до фантастичних 340 мільйонів доларів. А значить, десяту частину вже можна вважати одним із найдорожчих фільмів в історії.
Витрати на попередній фільм, до речі, були значно меншими — 200 мільйонів доларів. Причин у бюджету, що роздувся, багато. Це і зірковий акторський склад, що вимагає все більших гонорарів, і додаткові витрати на запобіжні заходи від COVID-19, і банальна інфляція.
Якщо інсайд підтвердиться, «Форсаж 10» опиниться на четвертому місці у списку найдорожчих картин. Більшими бюджетами можуть похвалитися лише:
- “Пірати Карибського моря: На дивних берегах” – 379 млн доларів.
- “Месники: Ера Альтрона” – 365 млн доларів.
- “Месники: Фінал” – 356 млн доларів.
Яким у результаті вийде фільм і чи відіб’ються вкладення, ми дізнаємося лише навесні наступного року. Прем’єра «Форсажу 10» запланована на 19 травня 2023-го.
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