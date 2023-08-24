Вийшов перший трейлер епічного фільму “Бунтівний Місяць” від Зака Снайдера

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер науково-фантастичного епіка «Бунтівний Місяць» (Rebel Moon) від Зака ​​Снайдера.

«Коли мирній колонії на краю галактики загрожують могутні армії, головною надією людей на виживання стає загадкова дівчина Кора. Отримавши завдання знайти навчених воїнів, які б приєднатися до боротьби, Кора збирає групу чужинців, повстанців і ветеранів війни з різних світів, яких об’єднує жага помсти. У битві за долю галактики вступає нова армія героїв» – сказано у синопсисі картини.

«Бунтівний Місяць» – трейлер нового фільму Netflix

«Заколотний Місяць», за словами Зака ​​Снайдера, мав розвивати всесвіт «Зоряних війн», але через відсутність інтересу з боку Lucasfilm він став незалежним фільмом, який узяв під своє крило Netflix. Сервіс вклав у проект 166 мільйонів доларів, що дозволило зняти справді епічну фантастику. Тепер її позиціонують як конкурента Дюні Денні Вільнева.

Перша частина буде лише початком розвитку всесвіту і отримає продовження з наступних фільмів і серіалів.

Актори та творці

До акторського складу входять: Софія Бутелла, Ентоні Хопкінс, Чарлі Ханнем, Джімон Хонсу, Дуна Пе, Рей Фішер, Кері Елвіс, Корі Столл, Клеопатра Коулмен та Стюарт Мартін.

Режисером став Зак Снайдер (300 спартанців, Охоронці, Людина зі сталі). Він також є – поряд із Шеєм Хеттеном («Джон Вік 3 і 4», «Армія мерців») – автором сценарію фільму.

Коли прем’єра?

Перша частина «Бунтівний місяць: Дитя Вогню» дебютує на Netflix 22 грудня 2023 року. Прем’єра другої частини фільму під назвою «Бунтівний місяць: Даруючий шрами» запланована на 19 квітня 2024 року.