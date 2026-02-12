Стівен Спілберг повертається до теми НЛО: режисер розкрив деталі стрічки Disclosure Day

Легендарний режисер Стівен Спілберг, який подарував світові такі шедеври, як «Інопланетянин» та «Близькі контакти третього ступеня», знову звертається до улюбленої теми позаземного життя. Його нова картина Disclosure Day («День розкриття») виходить на екрани вже влітку 2026 року. За словами метра, головна відмінність цього фільму від його попередніх робіт полягає у зміні суспільних настроїв: сьогодні люди не просто фантазують про космос, а вимагають правди про те, «що відбувається в наших небесах».

Спілберг зізнався, що з дитинства був одержимий нічним небом і нез’ясовними явищами. Він переконаний, що існування життя за межами Землі — це не можливість, а гарантія. «Питання людей про те, що відбувається у наших реальностях, досягли критичної маси. Суспільство поглинуте темою: самі ми чи ні? І якщо хтось знає правду, чому нам про це не повідомили?» — коментує режисер.

Назва фільму відсилає до популярного в уфологічних колах терміну «розкриття» (Disclosure). Він означає гіпотетичний момент, коли уряд США офіційно підтвердить існування прибульців та оприлюднить засекречені архіви.

Спілберг зазначає, що ця тема стала мейнстримом завдяки численним відеозаписам непізнаних повітряних явищ (UAP) та свідченням викривачів, які підливають масла у вогонь громадського інтересу. Світова прем’єра стрічки запланована на 12 червня 2026 року.