Стало відомо, коли вийде новий фільм Resident Evil

Sony придбала права на нову екранізацію гри Resident Evil та випустить її у прокат восени 2026 року. Режисером і сценаристом фільму виступить Зак Креггер, відомий за “Варваром”, високо оціненим фільмом жахів 2022 року.

Відомо, що постановник планує наголосити на хорор-елементах. Кінокомпанія PlayStation Productions бере участь у створенні фільму.

Sony випередила Warner Bros та Netflix у боротьбі за фільм, який почнуть знімати лише влітку. При цьому деталі сюжету досі невідомі. Так само не до кінця зрозуміло, яка гра серії ляже в основу фільму чи це перезапуск кінофраншизи, яка отримала популярність завдяки Міллі Йовович.

Прем’єра Resident Evil запланована на 18 вересня 2026 року.