Брюс Вілліс переписав свій спадок у зв’язку із хворобою

Брюс Вілліс, актор що зіграв Корбіна Даласа у “5 елементі” та легендарного Джона Маклейна у “Міцному горішку”, у зв’язку із гострою формою деменції переписав свій заповіт.

Чоловік страждає від афазії та навіть був змушений через це покинути акторську кар’єру. Афазія — це розлад сформованого мовлення при збереженні слуху. У той самий час друзі актора говорять, що Брюс не розуміє, що йому кажуть і сам не може чітко висловлювати думки. Його дружини та діти підтримують батька. Чоловік має бездоганну репутацію серед колег.

Близьке до зірки оточення розповідає, що чоловік надзвичайно щедро та мудро розпорядився своїм майном. Актор заробив за свою кар’єру 250 млн доларів. Також Брюс має у своєму володінні декілька розкішних об’єктів нерухомості. У нього багато й спадкоємців: три доньки від першого шлюбу з Демі Мур та дві доньки від шлюбу з фотомоделлю Еммою Хемінг. Жінка молодша за Брюса на 23 роки та це не заважає парі жити щасливим життям.

Старшим донькам Брюс заповів по 1 млн доларів. Більша частина статків перейде у спадок дружині, з якою він проживає зараз та маленьким донькам: десятирічній Мейбл і восьмирічній Евелін.

На питання, чому так мало грошей отримають старші доньки, Брюс говорить, що і так віддав їм усе найкраще свого часу і як батько, і у фінансовому плані. Дівчата дорослі, самостійні, у них все необхідне давно є. Про менших доньок подбати буде нікому, якщо тата не стане. Кому дістанеться нерухомість, актор не розповідає, але скоріш за все квартири та вілли отримає у спадок нова родина.

Зараз актор із молодою дружиною проживає у квартирі у м. Нью-Йорк поруч із центральним парком. Брюс зберіг чудові відносини із першою дружиною та старшими дітьми. Вони всі разом відзначають свята за сімейним столом, виглядають щасливими. Фанати бажають міцному горішку здоров’я та довгих років життя.