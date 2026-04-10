Sony активізувала екранізацію Metal Gear Solid — у фільму нові режисери

Компанія Sony зрушила з мертвої точки багаторічну екранізацію культової серії Metal Gear Solid. За постановку фільму відповідатимуть Зак Липовські та Адам Б. Стейн, які раніше працювали разом над трилером «Пункт призначення: Узи крові» (2024).

Виробництвом займеться студія Columbia Pictures, що входить до складу Sony. Продюсерами виступлять Аві Арад і Ари Арад — вони вже мають досвід роботи над адаптаціями відомих франшиз, зокрема «Привид у броні» та «Бордерлендс», а також готують серіал за мотивами Mass Effect.

Поки що невідомо, на якій саме частині Metal Gear Solid базуватиметься сюжет фільму. Також не розкриваються терміни початку зйомок і дата прем’єри.

Проєкт екранізації має довгу історію — його намагалися реалізувати понад 15 років. Раніше до нього був прикріплений режисер Джордан Вот-Робертс («Конг: Острів черепа»), а на роль Снейка розглядався Оскар Айзек. Втім, після зміни творчої команди актор, ймовірно, більше не бере участі у фільмі.

Водночас актор Алан Річсон раніше натякав на бажання зіграти Соліда Снейка, однак офіційного кастингу наразі не оголошено.