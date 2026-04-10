«Квартал ТВ» не закривається: дистрибутор відкликав заяву про припинення мовлення

ТОВ «ВІЖН МЕДІА», дистрибутор телеканалу Квартал ТВ, офіційно відкликало попереднє повідомлення про припинення мовлення. Відповідно до нового звернення, канал продовжує роботу у штатному режимі, а лист від 31 березня 2026 року визнано таким, що втратив чинність.

Про це повідомив Telegram-канал Телекритик, який опублікував відповідний документ.

У новому зверненні до партнерів ТОВ «ВІЖН МЕДІА» закликало не вживати жодних організаційних або технічних заходів, пов’язаних із відключенням каналу. При цьому жодної нової дати можливого припинення мовлення компанія не назвала. Також дистрибутор перепросив за незручності, спричинені попереднім повідомленням.

Що передувало

Ситуація навколо «Квартал ТВ» розвивалася протягом останніх місяців. Наприкінці 2025 року канал відмовився від цифрової ліцензії на мовлення у державному мультиплексі МХ-7. Причиною назвали економічну недоцільність: витрати на ліцензію перевищували доходи від цифрового ефіру.

Водночас тоді наголошувалося, що канал не припиняє діяльність і продовжить трансляцію через кабельні мережі, супутник та OTT-платформи.

Втім, 31 березня 2026 року ТОВ «ВІЖН МЕДІА» розіслало провайдерам аудіовізуальних сервісів лист про повне припинення мовлення «Квартал ТВ». Останнім днем роботи каналу називали 30 квітня 2026 року.

Невдовзі після цього Телекритик повідомив, що мовлення може тривати щонайменше до кінця року, закликавши дочекатися офіційного підтвердження. Воно з’явилося досить швидко — новий лист дистрибутора фактично скасував попереднє рішення.