Vodafone розширив тестування 5G у Львові: мережа з’явилася на головному вокзалі

Vodafone Україна розширив зону відкритого тестування мережі 5G у Львів. Тепер технологія п’ятого покоління доступна на Головному залізничному вокзалі — одній із найбільш завантажених локацій міста. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Вибір локації невипадковий. Вокзал регулярно стикається з піковими навантаженнями: під час одночасного прибуття кількох потягів, зокрема швидкісних «Інтерсіті», сотні пасажирів активно користуються мобільним інтернетом — викликають таксі, завантажують карти та обмінюються файлами. У такі моменти мережі попередніх поколінь можуть перевантажуватися.

Технологія 5G здатна обслуговувати значно більшу кількість пристроїв на квадратний кілометр, що дозволяє зберігати стабільний зв’язок навіть у години пік.

Де вже працює 5G

Тестування мережі у Львові стартувало 12 січня. Покриття охоплює:

історичний центр міста

прилеглі райони

територію університету Львівська політехніка

район Головного вокзалу

Мережа працює на обладнанні Nokia у діапазоні 3500 МГц.

Окрім Львова, тестове покриття також розгорнули у Бородянка та Харків.

Швидкість і користувачі

З моменту запуску до 5G вже під’єдналися понад 307 тисяч унікальних користувачів. Максимальна зафіксована швидкість у реальних умовах під навантаженням досягла 1,9 Гбіт/с.

Як підключитися

Vodafone проводить тестування без підключення додаткових послуг — трафік тарифікується за чинними умовами 4G/LTE.

Підключення відбувається автоматично, якщо:

SIM-картка підтримує 4G (це означає підтримку і 5G)

смартфон сумісний із 5G

у налаштуваннях обрано тип мережі 5G

Перевірити SIM можна через позначку 4G/LTE на екрані або за допомогою команди *222#.

Що далі

У разі успішного тестування Vodafone Україна розглядає можливість подальшого розширення 5G-покриття в інших містах України.