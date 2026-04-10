Vodafone розширив тестування 5G у Львові: мережа з’явилася на головному вокзалі

Vodafone Україна розширив зону відкритого тестування мережі 5G у Львів. Тепер технологія п’ятого покоління доступна на Головному залізничному вокзалі — одній із найбільш завантажених локацій міста. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.
Вибір локації невипадковий. Вокзал регулярно стикається з піковими навантаженнями: під час одночасного прибуття кількох потягів, зокрема швидкісних «Інтерсіті», сотні пасажирів активно користуються мобільним інтернетом — викликають таксі, завантажують карти та обмінюються файлами. У такі моменти мережі попередніх поколінь можуть перевантажуватися.
Технологія 5G здатна обслуговувати значно більшу кількість пристроїв на квадратний кілометр, що дозволяє зберігати стабільний зв’язок навіть у години пік.
Де вже працює 5G
Тестування мережі у Львові стартувало 12 січня. Покриття охоплює:
- історичний центр міста
- прилеглі райони
- територію університету Львівська політехніка
- район Головного вокзалу
Мережа працює на обладнанні Nokia у діапазоні 3500 МГц.
Окрім Львова, тестове покриття також розгорнули у Бородянка та Харків.
Швидкість і користувачі
З моменту запуску до 5G вже під’єдналися понад 307 тисяч унікальних користувачів. Максимальна зафіксована швидкість у реальних умовах під навантаженням досягла 1,9 Гбіт/с.
Як підключитися
Vodafone проводить тестування без підключення додаткових послуг — трафік тарифікується за чинними умовами 4G/LTE.
Підключення відбувається автоматично, якщо:
- SIM-картка підтримує 4G (це означає підтримку і 5G)
- смартфон сумісний із 5G
- у налаштуваннях обрано тип мережі 5G
Перевірити SIM можна через позначку 4G/LTE на екрані або за допомогою команди *222#.
Що далі
У разі успішного тестування Vodafone Україна розглядає можливість подальшого розширення 5G-покриття в інших містах України.