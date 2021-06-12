Мобільні оператори залишили українців без популярної послуги

Топові мобільні оператори України вирішили обмежити, або ж цілком відмовитися від надання своїм клієнтам послуги дистанційної ідентифікації.





Зокрема, компанія «Київстар» вже з 17 червня не підключатиме до послуги Mobile ID нових клієнтів. З цього ж моменту не можна буде оновити чи продовжити термін актуальності сертифікатів електронних ключів для абонентів, які наразі користуються послугою.

Повністю припинити роботу сервісу мобільний оператор «Київстар» планує з 1 листопада 2021 року. Оператор пояснює такий крок специфічністю Українського ринку у відношенні до цього виду послуг, а також нерентабельністю подальшого розвитку технології та її підтримки.

Щодо не менш популярних в Україні операторів Vodafone та lifecell, вони теж не палають бажанням розвивати та вкладати кошти у сервіс Mobile ID. Представники Vodafone вважають, що у послуги немає майбутнього. Адже більшість комерційних та державних сервісів, що вимагають електронний підпис чи ідентифікацію, віддають перевагу іншим технологічним рішенням.

Lifecell, у свою чергу, також відмовляють новим абонентам у підключенні Mobile ID. Проте все ж зберегли послугу для актуальних її користувачів.

На українському ринку технологія дистанційної ідентифікації з’явилася наприкінці 2017 року. Першопрохідцем стала компанія “Київстар”, а слідом за нею послугу запустили й інші популярні мобільні оператори України. Сервісом Mobile ID користуються бізнес-клієнти та звичайні громадяни для ідентифікації й онлайн-підпису комерційних документів на різноманітних електронних ресурсах.