Оновлено:

Мобільні оператори залишили українців без популярної послуги

Сервіс Mobile ID так і не прижився в Україні.

НовиниlifecellVodafoneКиївстар

Зараз на головній

Топові мобільні оператори України вирішили обмежити, або ж цілком відмовитися від надання своїм клієнтам послуги дистанційної ідентифікації.


Зокрема, компанія «Київстар» вже з 17 червня не підключатиме до послуги Mobile ID нових клієнтів. З цього ж моменту не можна буде оновити чи продовжити термін актуальності сертифікатів електронних ключів для абонентів, які наразі користуються послугою.

Повністю припинити роботу сервісу мобільний оператор «Київстар» планує з 1 листопада 2021 року. Оператор пояснює такий крок специфічністю Українського ринку у відношенні до цього виду послуг, а також нерентабельністю подальшого розвитку технології та її підтримки.

Щодо не менш популярних в Україні операторів Vodafone та lifecell, вони теж не палають бажанням розвивати та вкладати кошти у сервіс Mobile ID. Представники Vodafone вважають, що у послуги немає майбутнього. Адже більшість комерційних та державних сервісів, що вимагають електронний підпис чи ідентифікацію, віддають перевагу іншим технологічним рішенням.

Lifecell, у свою чергу, також відмовляють новим абонентам у підключенні Mobile ID. Проте все ж зберегли послугу для актуальних її користувачів.

На українському ринку технологія дистанційної ідентифікації з’явилася наприкінці 2017 року. Першопрохідцем стала компанія “Київстар”, а слідом за нею послугу запустили й інші популярні мобільні оператори України. Сервісом Mobile ID користуються бізнес-клієнти та звичайні громадяни для ідентифікації й онлайн-підпису комерційних документів на різноманітних електронних ресурсах.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

попередня статтяМобильные операторы оставили украинцев без популярной услуги
наступна статтяМобільний оператор «Київстар» запустив нову послугу, яку всі повинні терміново підключити
22,968Фанитак
510Читачіслідувати
14,300Глядачіпідписуватися

Останні новини

Більше схожих статей

©2019-2021. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «GSMinfo»