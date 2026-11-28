Hyundai представила нове покоління седана Elantra та його гібридну версію на автосалоні в Лос-Анджелесі. Модель отримала масивніший дизайн у стилі Art of Steel, збільшені габарити та сучасну електроніку, але формально залишилася в компактному класі. Про це повідомляє пресслужба Hyundai.

Для компанії це дуже важлива модель. Лише у 2025 році в США продали 148,2 тис. Elantra попереднього покоління, і седан став другим за популярністю автомобілем марки після кросовера Tucson. Нову версію спершу показали в Південній Кореї під назвою Avante, а тепер дійшла черга й до американського ринку.

Прем’єра нового Elantra на автосалоні в Лос-Анджелесі

Колісна база зросла на 30 мм, до 2751 мм, а загальна довжина — на 86 мм, до 4795 мм. Завдяки цьому в салоні стало просторіше, і за внутрішніми розмірами Elantra наблизилася до автомобілів середнього класу. Дизайн Art of Steel, який Hyundai вперше застосувала на водневому кросовері Nexo, зробив седан одним із найпомітніших у своєму класі. Його вирізняють агресивний передній бампер зі світлодіодними фарами, роздуті колісні арки та незвична корма.

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Новий Elantra став довшим на 86 мм

Бензинова Elantra 2027 модельного року отримала атмосферний 2-літровий двигун потужністю 147 к.с. і крутним моментом близько 179 Нм. Він працює в парі з варіатором IVT і переднім приводом. Офіційних даних EPA ще немає, але Hyundai розраховує на середню витрату близько 6,7 л на 100 км з 16-дюймовими дисками.

Гібридна Elantra з’явиться у 2028 модельному році. Вона отримає 1,6-літровий бензиновий двигун, електромотор і шестиступінчастий роботизований редуктор із двома зчепленнями. Сумарна віддача зросла на 16 к.с., до 155 к.с. Електромотор тепер видає 60 к.с. замість 43 к.с., а ємність тягової батареї збільшили з 1,32 до 1,49 кВт·год. Гібрид отримав регульовану рекуперацію Smart Regenerative Braking 3.0 з керуванням пелюстками на кермі та режим водіння однією педаллю, як в електромобілях. Hyundai орієнтується на середню витрату близько 4,4 л на 100 км.

Корма нового Elantra з наскрізним ліхтарем

Обидві версії отримали нову мультимедійну систему Pleos Connect на базі Android Automotive OS з екраном діагоналлю 12,9 дюйма. Вона підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, оновлення «по повітрю» і голосового асистента Gleo AI. Elantra разом із новим Tucson стане однією з перших моделей Hyundai у США з повністю новим дизайном салону. Водночас компанія зберегла фізичні кнопки для керування температурою, вентилятором, а також підігрівом і вентиляцією сидінь.

Салон отримав 12,9-дюймовий екран Pleos Connect на Android Automotive

У гібрида з’явиться режим Stay Mode. Після зупинки він дозволяє до 30 хвилин користуватися кліматичною системою, підігрівом або вентиляцією сидінь. Бензинову Elantra в США пропонуватимуть у комплектаціях SE, SEL Sport і Limited. Уже базова версія отримає адаптивний круїз-контроль Smart Cruise Control із функцією Stop & Go, а топова — люк, амбієнтне підсвічування, систему моніторингу водія та аудіосистему Bang & Olufsen на 12 динаміків. Гібрид буде доступний у версіях SE Blue, SEL Sport і Limited.

Ціни та повні характеристики Hyundai оголосить ближче до старту продажів. Дату виходу нових Elantra та Elantra Hybrid на ринок компанія поки не називає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Hyundai офіційно показала новий Tucson. Кросовер отримав більший кузов, екран на 17 дюймів і гібридну версію потужністю 292 к.с.