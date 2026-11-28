Hyundai представила новое поколение седана Elantra и его гибридную версию на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель получила более массивный дизайн в стиле Art of Steel, увеличенные габариты и современную электронику, но формально осталась в компактном классе. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

Для компании это очень важная модель. Только в 2025 году в США продали 148,2 тыс. Elantra предыдущего поколения, и седан стал вторым по популярности автомобилем марки после кроссовера Tucson. Новую версию сначала показали в Южной Корее под названием Avante, а теперь дошла очередь и до американского рынка.

Премьера нового Elantra на автосалоне в Лос-Анджелесе

Колесная база выросла на 30 мм, до 2751 мм, а общая длина — на 86 мм, до 4795 мм. Благодаря этому в салоне стало просторнее, и по внутренним размерам Elantra приблизилась к автомобилям среднего класса. Дизайн Art of Steel, который Hyundai впервые применила на водородном кроссовере Nexo, сделал седан одним из самых заметных в своем классе. Его отличают агрессивный передний бампер со светодиодными фарами, раздутые колесные арки и необычная корма.

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Новый Elantra стал длиннее на 86 мм

Бензиновая Elantra 2027 модельного года получила атмосферный 2-литровый двигатель мощностью 147 л. с. и крутящим моментом около 179 Нм. Он работает в паре с вариатором IVT и передним приводом. Официальных данных EPA еще нет, но Hyundai рассчитывает на средний расход около 6,7 л на 100 км с 16-дюймовыми дисками.

Гибридная Elantra появится в 2028 модельном году. Она получит 1,6-литровый бензиновый двигатель, электромотор и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Суммарная отдача выросла на 16 л. с., до 155 л. с. Электромотор теперь выдает 60 л. с. вместо 43 л. с., а емкость тяговой батареи увеличили с 1,32 до 1,49 кВт·ч. Гибрид получил регулируемую рекуперацию Smart Regenerative Braking 3.0 с управлением лепестками на руле и режим вождения одной педалью, как в электромобилях. Hyundai ориентируется на средний расход около 4,4 л на 100 км.

Корма нового Elantra со сквозным фонарем

Обе версии получили новую мультимедийную систему Pleos Connect на базе Android Automotive OS с экраном диагональю 12,9 дюйма. Она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, обновления «по воздуху» и голосового ассистента Gleo AI. Elantra вместе с новым Tucson станет одной из первых моделей Hyundai в США с полностью новым дизайном салона. При этом компания сохранила физические кнопки для управления температурой, вентилятором, а также подогревом и вентиляцией сидений.

Салон получил 12,9-дюймовый экран Pleos Connect на Android Automotive

У гибрида появится режим Stay Mode. После остановки он позволяет до 30 минут пользоваться климатической системой, подогревом или вентиляцией сидений. Бензиновую Elantra в США будут предлагать в комплектациях SE, SEL Sport и Limited. Уже базовая версия получит адаптивный круиз-контроль Smart Cruise Control с функцией Stop & Go, а топовая — люк, атмосферную подсветку, систему мониторинга водителя и аудиосистему Bang & Olufsen на 12 динамиков. Гибрид будет доступен в версиях SE Blue, SEL Sport и Limited.

Цены и полные характеристики Hyundai объявит ближе к старту продаж. Дату выхода новых Elantra и Elantra Hybrid на рынок компания пока не называет.

Напомним, ранее мы писали, что Hyundai официально показала новый Tucson. Кроссовер получил больший кузов, экран на 17 дюймов и гибридную версию мощностью 292 л. с.