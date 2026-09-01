Превысил скорость — получил красный: «умные» светофоры заставляют водителей тормозить

В нескольких американских городах стали активнее применять необычный способ борьбы с превышением скорости. Вместо штрафов или физических «лежачих полицейских» водителей замедляет обычный светофор: если автомобиль движется в пределах допустимой скорости, сигнал быстрее меняется на зеленый. Если водитель превышает лимит — ему приходится останавливаться.

Технология основана на концепции Rest in Red. В обычном режиме светофор остается красным и реагирует только при приближении автомобиля. Однако в расширенной версии система дополнительно получает информацию о скорости автомобиля.

Если автомобиль приближается к перекрёстку с разрешённой скоростью или медленнее, водитель получает зелёный сигнал светофора значительно раньше. Попытка ехать быстрее не даёт никакого преимущества: светофор намеренно оставляет красный сигнал, заставляя нарушителя тормозить.

Водители сами стали ездить медленнее

Один из наиболее заметных примеров работы системы появился в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Её установили на параллельных улицах с односторонним движением — Lead Avenue и Coal Avenue, — где на протяжении многих лет фиксировались проблемы с превышением скорости и ДТП.

Еще в ходе исследований в этом районе выяснилось, что на некоторых участках более трех четвертей автомобилей превышали установленный лимит скорости более чем на 5 миль/ч. На отдельных перекрестках также отмечался уровень аварийности, значительно превышающий средний показатель.

После внедрения новой системы городские власти сообщили о заметном снижении количества ДТП и пострадавших. По словам местных чиновников, водители быстро понимают принцип: превышение скорости больше не помогает быстрее проехать улицу, поскольку следующий светофор всё равно остановит автомобиль.

Подобный эксперимент проводят в Портленде. На одном из первых тестовых перекрестков средняя скорость автомобилей снизилась примерно с 39 до 30 миль/ч — с 63 до 48 км/ч, то есть практически до установленного ограничения. Город уже расширил систему на несколько перекрёстков вдоль Southeast Powell Boulevard.

«Виртуальный лежачий полицейский»

В Портленде этот принцип называют своеобразным виртуальным ограничителем скорости. В отличие от физических неровностей, он не заставляет тормозить водителей, которые и без того едут медленно, и не создает дополнительного шума при проезде автомобилей.

В то же время делать окончательные выводы об эффективности пока рано. Исследователи из Университета штата Орегон продолжают анализировать систему, в частности проверяют, не побуждает ли она часть водителей проезжать на красный сигнал светофора.

Сам принцип при этом не является совершенно новым. Системы, в которых фазы светофоров настраиваются таким образом, чтобы водитель получал «зеленую волну» только при соблюдении определенной скорости, используются в разных странах уже много лет.

Главное отличие новой реализации заключается в индивидуальной реакции на автомобиль: светофор фактически оценивает скорость конкретной машины и решает, как быстро дать ей зеленый сигнал. В результате нарушение правил перестает экономить время — и именно это может оказаться одним из самых эффективных стимулов для их соблюдения.

Могла бы такая система появиться в Украине?

Сама идея «воспитывать» водителя с помощью светофора не является для Украины чем-то совершенно новым. В Киеве уже работают адаптивные светофорные установки, где датчики анализируют транспортный поток в режиме реального времени и автоматически изменяют продолжительность сигналов.

Кроме того, в столице ранее вводился режим «зелёной волны»: водитель, соблюдающий рекомендуемую скорость около 40–50 км/ч, может проехать несколько светофоров подряд без остановок.

Однако американская система идет дальше. Она реагирует не только на общий транспортный поток, но фактически на скорость конкретного автомобиля. Если машина приближается слишком быстро, светофор намеренно не спешит включать зеленый сигнал.

Технически подобный принцип можно было бы внедрить и в украинские адаптивные светофоры при наличии радаров или видеодетекторов скорости. В таком случае система не заменяла бы камеры автоматической фиксации и штрафы, а создавала бы дополнительный стимул не превышать скорость на городских улицах.