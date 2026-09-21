Китай продемонстрировал Type 99B в ходе реальных стрельб: новый танк готовят к совершенно другой войне

Китай впервые так подробно продемонстрировал новейший танк Type 99B в ходе боевой подготовки. Испытания показывают, что главным преимуществом танка должны стать не только броня и пушка, но и работа в единой цифровой сети.

Китайское государственное телевидение CCTV опубликовало кадры учений с участием основных боевых танков Type 99B. Четыре машины из состава подразделения 80-й армейской группы Народно-освободительной армии Китая проводили боевые стрельбы на полигоне в провинции Шаньдун.

Это одна из самых подробных публичных демонстраций новой машины после её официального дебюта на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года. Type 99B представляет собой глубоко модернизированную версию Type 99A — одного из самых тяжёлых и мощных танков китайской армии.

Танки стреляли даже на ходу

Учения не ограничились стрельбой по мишеням с заготовленных позиций.

Экипажи получали цели на разных направлениях и дистанциях, самостоятельно оценивали обстановку и определяли приоритетность их поражения. Во время одного из эпизодов Type 99B атаковал бронированную цель бронебойным боеприпасом с дистанции около 1200 метров.

В другом случае танк вел огонь во время движения по условной вражеской машине, находившейся примерно в 1000 метрах. Экипажи также отрабатывали стрельбу вбок и назад, преодоление мостов, ворон, участков с водой и узких проходов. По сообщению CCTV, все обозначенные цели были поражены.

Сам по себе такой результат для современного основного боевого танка не является сенсационным. Гораздо интереснее то, что китайские военные оценивали не только точность стрельбы, но и весь цикл работы экипажа — поиск цели, её идентификацию, выбор маршрута, связь с командованием и скорость принятия решения.

Именно в этом и заключается основное направление модернизации Type 99B.

Type 99B превращают в элемент крупной цифровой сети

В официальных китайских сообщениях особое внимание уделяется информационным системам нового танка.

По замыслу разработчиков, Type 99B должен действовать не как изолированная бронированная машина, экипаж которой видит только то, что происходит вокруг неё. Танк должен стать одним из узлов общей боевой сети, получая информацию от командных пунктов, других бронемашин, разведывательных средств и, потенциально, беспилотников.

Это позволяет экипажу получить координаты противника ещё до того, как он самостоятельно обнаружит цель.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин, комментируя учения для Global Times, заявил, что информационные системы Type 99B являются одним из самых заметных усовершенствований по сравнению с Type 99A. По его словам, машина должна функционировать как часть информационной сети и быстрее выполнять команды высшего уровня.

1/2 A tank Platoon from a 🇨🇳PLAGF 80th Group Army (Central Theater Command) Combined Arms Brigade during a training exercise, which is now equipped with the Type 99B MBT… pic.twitter.com/SWZI2BefTf — Jesus Roman (@jesusfroman) September 16, 2026

Аналогичную оценку после первой демонстрации Type 99B дал и Стратегический институт Военного колледжа армии США. Там отмечали, что модернизация коснулась систем связи, огневых возможностей и мобильности машины.

Пушка осталась знакомой

Несмотря на существенное обновление электроники, Китай не стал полностью перестраивать проверенную платформу.

Согласно открытым данным, Type 99B сохранил 125-мм гладкоствольную пушку и автомат заряжания семейства Type 99. Благодаря автомату заряжания экипаж состоит всего из трёх человек — командира, наводчика и механика-водителя.

Предыдущая модель Type 99A весит примерно 55–58 тонн и оснащена дизельным двигателем мощностью около 1500 л.с. Китай не раскрывает полные характеристики Type 99B, поэтому утверждения о его точной массе, скорости или уровне бронезащиты пока следует воспринимать с осторожностью.

Официально подтверждено и другое: модернизированная машина рассчитана на длительную эксплуатацию в сложных условиях, в частности на большой высоте и при низких температурах. Министерство обороны Китая прямо называет Type 99B усовершенствованной версией Type 99A.

Это важно для Китая, часть сухопутных районов которого характеризуется очень сложным рельефом и высокогорными плато, где двигатели внутреннего сгорания теряют мощность из-за разреженного воздуха.

Защита от дронов становится не менее важной, чем толстая броня

Еще одна интересная особенность Type 99B — эксперименты с системами активной защиты.

На прототипах машины ранее замечали комплекс GL-6 с радарами и пусковыми установками перехватчиков. Его задача — обнаруживать приближающиеся противотанковые ракеты и другие боеприпасы и пытаться уничтожить их ещё до столкновения с броней.

При этом конфигурация различных представленных моделей Type 99B различалась, поэтому пока неясно, станет ли именно GL-6 стандартным оборудованием всех серийных машин.

Актуальность такой защиты особенно возросла после массового распространения FPV-дронов и баражирующих боеприпасов. Современному танку уже недостаточно иметь чрезвычайно прочную лобовую броню: атака может последовать сверху, сбоку или одновременно с нескольких направлений.

Поэтому будущие учения на танках Type 99B, вероятно, будут всё больше сосредоточиваться на действиях в условиях массового применения беспилотников. Даже китайские обозреватели признают, что показанные стрельбы являются лишь базовым этапом освоения новой машины.

Китай параллельно разрабатывает совершенно новый танк

Интересно также то, что Type 99B, несмотря на статус новейшей версии тяжелого китайского танка, уже не является самой футуристичной бронемашиной НВАК.

Вместе с ним в 2025 году Китай впервые официально продемонстрировал новое семейство Type 100. Это более лёгкая платформа нового поколения, в которой гораздо больше внимания уделяется датчикам, цифровому взаимодействию и совместной работе различных машин.

Фактически Китай сейчас развивает сразу два подхода. Type 99B позволяет достаточно быстро модернизировать уже знакомую тяжёлую платформу, сохранив мощную 125-мм пушку, броню и существующую логистику. Type 100, в свою очередь, дает возможность начать практически с чистого листа.

Именно поэтому Type 99B следует рассматривать не как революционный танк, полностью меняющий правила игры, а как наглядный пример того, как меняется сама роль бронетехники. Китай делает ставку не только на более мощную пушку или более толстую броню, но и на способность танка быстро получать информацию, обмениваться ею с другими машинами и наносить удар раньше, чем противник успеет завершить свой цикл поиска цели.

Последние стрельбы показывают, что этот подход уже переходит от демонстрационных образцов к полноценной подготовке строевых подразделений.