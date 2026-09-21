Китай показав Type 99B у реальних стрільбах: новий танк готують до зовсім іншої війни

Китай уперше настільки детально показав новітній Type 99B під час бойової підготовки. Випробування демонструють, що головною перевагою танка мають стати не лише броня та гармата, а й робота в єдиній цифровій мережі.

Китайське державне телебачення CCTV оприлюднило кадри навчань за участю основних бойових танків Type 99B. Чотири машини зі складу підрозділу 80-ї групи армій Народно-визвольної армії Китаю виконували бойові стрільби на полігоні в провінції Шаньдун.

Це один із найдетальніших публічних показів нової машини після її офіційного дебюту на військовому параді в Пекіні у вересні 2025 року. Type 99B є глибоко модернізованою версією Type 99A — одного з найважчих і найпотужніших танків китайської армії.

Танки стріляли і на ходу

Навчання не обмежилися стрільбою по мішенях із підготовлених позицій.

Екіпажі отримували цілі на різних напрямках і дистанціях, самостійно оцінювали обстановку та визначали пріоритетність їх ураження. Під час одного з епізодів Type 99B атакував броньовану ціль бронебійним боєприпасом із дистанції близько 1200 метрів.

В іншому випадку танк вів вогонь під час руху по умовній ворожій машині приблизно за 1000 метрів. Екіпажі також відпрацьовували стрільбу вбік і назад, проходження мостів, вирв, ділянок із водою та вузьких проходів. За повідомленням CCTV, усі визначені цілі були уражені.

Сам по собі такий результат для сучасного основного бойового танка не є сенсаційним. Значно цікавішим є те, що китайські військові оцінювали не лише точність стрільби, а весь цикл роботи екіпажу — пошук цілі, її ідентифікацію, вибір маршруту, зв’язок із командуванням і швидкість прийняття рішення.

Саме тут і проявляється головний напрям модернізації Type 99B.

Type 99B перетворюють на елемент великої цифрової мережі

Офіційні китайські повідомлення роблять особливий акцент на інформаційних системах нового танка.

За задумом розробників, Type 99B повинен працювати не як ізольована броньована машина, екіпаж якої бачить лише те, що відбувається навколо неї. Танк має бути одним із вузлів загальної бойової мережі, отримуючи інформацію від командних пунктів, інших бронемашин, розвідувальних засобів і потенційно безпілотників.

Це дозволяє екіпажу отримати координати противника ще до того, як він самостійно виявить ціль.

Китайський військовий експерт Сун Чжунпін, коментуючи навчання для Global Times, заявив, що інформаційні системи Type 99B є одним із найпомітніших поліпшень порівняно з Type 99A. За його словами, машина повинна функціонувати як частина інформаційної мережі та швидше виконувати команди вищого рівня.

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Схожу оцінку після першої демонстрації Type 99B дав і Стратегічний інститут Воєнного коледжу армії США. Там зазначали, що модернізація торкнулася зв’язку, вогневих можливостей і мобільності машини.

Гармата залишилася знайомою

Незважаючи на суттєве оновлення електроніки, Китай не став повністю перебудовувати перевірену платформу.

За відкритими даними, Type 99B зберіг 125-мм гладкоствольну гармату та автомат заряджання сімейства Type 99. Завдяки автомату екіпаж складається лише з трьох людей — командира, навідника та механіка-водія.

Попередня Type 99A важить приблизно 55–58 тонн і використовує дизельний двигун потужністю близько 1500 к.с. Китай не розкриває повні характеристики Type 99B, тому твердження про його точну масу, швидкість або рівень бронезахисту поки варто сприймати обережно.

Офіційно підтверджено інше: модернізована машина розрахована на тривалу роботу в складних умовах, зокрема на великій висоті та за низьких температур. Міністерство оборони Китаю прямо називає Type 99B вдосконаленою версією Type 99A.

Це важливо для Китаю, частина сухопутних районів якого має дуже складний рельєф і високогірні плато, де двигуни внутрішнього згоряння втрачають потужність через розріджене повітря.

Захист від дронів стає не менш важливим за товсту броню

Ще одна цікава особливість Type 99B — експерименти із системами активного захисту.

На прототипах машини раніше помічали комплекс GL-6 із радарами та пусковими установками перехоплювачів. Його завдання — виявляти протитанкові ракети та інші боєприпаси, що наближаються, і намагатися знищити їх ще до зіткнення з бронею.

При цьому конфігурація різних показаних Type 99B відрізнялася, тому поки незрозуміло, чи стане саме GL-6 стандартним оснащенням усіх серійних машин.

Актуальність подібного захисту особливо зросла після масового поширення FPV-дронів і баражуючих боєприпасів. Сучасному танку вже недостатньо мати надзвичайно міцну лобову броню: атака може прийти зверху, збоку або одночасно з кількох напрямків.

Тому майбутні навчання Type 99B, імовірно, дедалі більше концентруватимуться на роботі в умовах масового застосування безпілотників. Навіть китайські коментатори визнають, що показані стрільби є лише базовим етапом освоєння нової машини.

Китай паралельно створює зовсім новий танк

Цікаво й те, що Type 99B, попри статус найновішої версії важкого китайського танка, вже не є найбільш футуристичною бронемашиною НВАК.

Разом із ним у 2025 році Китай вперше офіційно продемонстрував нове сімейство Type 100. Це легша платформа іншого покоління з набагато сильнішим акцентом на сенсорах, цифровій взаємодії та спільній роботі різних машин.

Фактично Китай зараз розвиває одразу два підходи. Type 99B дозволяє досить швидко модернізувати вже знайому важку платформу, зберігши потужну 125-мм гармату, захист і існуючу логістику. Type 100 водночас дає можливість почати майже з чистого аркуша.

Саме тому Type 99B варто сприймати не як революційний танк, який повністю змінює правила гри, а як показовий приклад того, як змінюється сама роль бронетехніки. Китай робить ставку не лише на сильнішу гармату або товстішу броню, а на здатність танка швидко отримувати інформацію, обмінюватися нею з іншими машинами та завдавати удару раніше, ніж противник встигне завершити власний цикл пошуку цілі.

Останні стрільби показують, що цей підхід уже переходить від демонстраційних зразків до повноцінної підготовки стройових підрозділів.