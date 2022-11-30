Техніка українців виходить з ладу через перепади напруги: що можна вдіяти

Через періодичні відключення світла в українців почала псуватися техніка. Справа в тому, що після відновлення енергопостачання часто відбувається стрибок напруги, внаслідок чого домашні пристрої з особливо чутливими платами можуть миттєво вийти з ладу. Та навіть якщо цього не станеться, перепади напруги все одно впливатимуть на техніку і значно скоротять строк її служби. Як же врятувати побутові пристрої від передчасної поломки в умовах регулярних відключень світла?

Що таке стабілізатор напруги і як він працює?

За словами досвідченого інженера-електрика Віталія Чеха, щоб захистити техніку від поломки, потрібно встановити реле напруги. Зробити це може будь-який електрик. У старих будинках, так званих «хрущовках», де немає індивідуальних лічильників, таке реле (стабілізатор напруги) можна встановити лише за згодою всіх пожильців. Мешканцям нових будинків ще простіше, адже вони можуть встановити стабілізатор на власному квартирному лічильнику, не питаючи нічиєї згоди.

Вартість реле напруги стартує від 800 грн і не перевищує 1500 грн, в залежності від виробника. При цьому воно може врятувати техніку на десятки, а можливо й сотні тисяч гривень. Оскільки під час перепадів напруги стабілізатор просто вимикає електропостачання, не дозволяючи пристроям отримувати неякісний струм.

Як українці можуть власноруч захистити свою техніку?

Якщо немає можливості встановити реле напруги, врятувати домашні пристрої від поломки можна дотримуючись кількох простих правил.

Вимикати з мережі всю домашню техніку. Така корисна звичка захистить побутові пристрої від стрибків напруги після відновлення електропостачання.

Не вмикати всі пристрої одразу. Після відновлення напруги в мережі не варто одразу вмикати телевізор, комп’ютер, пральну машинку та ще й світло у кількох кімнатах. Користуватися технікою потрібно по черзі, починаючи вмикати більш потужні пристрої лише через пів години після відновлення енергопостачання.

Не користуватися пристроями, що поглинають багато енергії. У актуальній ситуації, коли українська мережа стабілізується після чергових ударів ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури, громадянам радять не користуватися потужними пристроями, що споживають багато електроенергії. Мова йде про пральні машинки, духові шафи, мікрохвильовки та ліфти. Їх можна вмикати лише за крайньої потреби. Якщо цього правила не дотримуватися, енергомережа може не витримати навантаження, і тоді нас чекає чергове довготривале відключення електроенергії.