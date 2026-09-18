iPhone 18 Pro Max встановив рекорд швидкості заряджання серед смартфонів Apple

iPhone 18 Pro Max став найшвидшим за заряджанням смартфоном Apple. Незалежний тест показав, що новий флагман здатний повністю зарядитися менш ніж за годину.

Під час випробування, проведеного китайським каналом Xiaobai’s Tech Reviews, iPhone 18 Pro Max зарядився від 0 до 100% приблизно за 55 хвилин. Для порівняння, торішньому iPhone 17 Pro Max для цього було потрібно близько 81 хвилини. Таким чином Apple скоротила повний цикл заряджання приблизно на 26 хвилин.

Найбільше енергії смартфон приймає на початку процесу. У перші 12 хвилин тесту пікова потужність досягала приблизно 52 Вт. Для iPhone 17 Pro Max у попередніх вимірюваннях фіксували максимум близько 36 Вт. Надалі система поступово знижує потужність, щоб обмежити нагрівання акумулятора.

Результат узгоджується з офіційними характеристиками Apple. Компанія заявляє, що iPhone 18 Pro та 18 Pro Max можуть набрати до 50% заряду приблизно за 15 хвилин. Для максимальної швидкості потрібен адаптер потужністю щонайменше 60 Вт із підтримкою USB Power Delivery та AVS.

Для порівняння, iPhone 17 Pro потрібно було близько 20 хвилин, щоб досягти половини заряду.

При цьому Apple одночасно збільшила автономність нового покоління. Для iPhone 18 Pro Max заявлено до 45 годин відтворення відео, а п’яти хвилин заряджання має вистачати приблизно на сім годин перегляду відео.

У результаті iPhone 18 Pro Max став помітним кроком уперед у сфері, де смартфони Apple традиційно поступалися багатьом Android-флагманам.