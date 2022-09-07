Нова версія розумного годинника від Apple отримала назву Ultra
Американська компанія Apple офіційно анонсувала розумний годинник Apple Watch Ultra. Новинку вперше офіційно продемонстрували під час осінньої презентації компанії, яку транслювали на YouTube .
Інсайдери зазначали, що ця версія могла отримати назву Apple Watch Pro Series 8 та створена спеціально для спортсменів та шанувальників активного відпочинку на природі. У годинника є батарея, яка дозволить забезпечувати до 60 годин безперервної роботи.
У Apple запевнили, що з цією метою розробили спеціальне ПЗ для покращеного годинника. У компанії пояснили, що у всі моделі Ultra вбудований стільниковий зв’язок, покращений мікрофон і динамік для можливості спілкування навіть у важких погодних умовах – вітрі, снігу та дощі. Також новинка матиме особливий циферблат Wayfinder з компасом.
У Apple Watch Ultra вбудовано нову, спеціальну кнопку «дія» для миттєвого переходу між режимами тренування та сирена для оповіщення про місцезнаходження на відстані 180 метрів. Гаджет надійде у продаж із 23 вересня.
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