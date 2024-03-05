У Червоному морі перерізано частину кабелів глобального інтернету, а саме кабелі зв’язку, які з’єднують Європу, Азію та Африку. Про це повідомляє у своїй заяві компанія HGC Global Communications Limited.

“Початковий аналіз показав, що пошкоджені сегменти кабелів розташовані в південній частині Червоного моря, підпадають під юрисдикцію Ємену”, – заявили в HGC Global Communications Limited.

Уточнюється, що йдеться про лінії зв’язку Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom і TGN. На ці комунікації припадає до чверті всього трафіку в регіоні. Пов’язана з Seacom-TGN-Gulf компанія Tata Communications оголосила про негайний початок відновлювальних заходів.

До цього пошкодження комунікаційних кабелів у Червоному морі скоротило мережевий трафік.