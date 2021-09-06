Названо 5 кращих смартфонів для школярів на новий навчальний рік

Інтернет став невід’ємною частиною сучасного життя, тому відправляти дитину в школу без смартфона – сумнівна задумка. Особливо, якщо врахувати, що на ринку повно доступних моделей, які відмінно підійдуть в якості першого телефону дитині. Саме такі апарати ви і знайдете в нашій статті.





№5 – Samsung Galaxy A02

Бюджетник корейців комплектується 6.5-дюймовим екраном і ємною батареєю на 5000 мАг, якої однозначно вистачить на цілий день роботи в автономному режимі. Для фотографій домашнього завдання та іншого тексту згодиться подвійна камера на 13 + 2 МП, а стабільний прийом мобільного сигналу 4G LTE дозволить вашій дитині постійно бути на зв’язку.

№4 – Redmi 9A

Одна з найпопулярніших моделей в Україні. В її арсеналі знаходяться 6.5-дюймовий екран і процесор Helio G25, який оптимальний для базових завдань. Також є Wi-Fi, батарея ємністю 5000 мАг і гучний динамік, через який точно буде почутий вхідний дзвінок.



№3 – ZTE Blade Smart 20

ZTE Blade Smart 20 комплектується потрійною камерою 16 + 8 + 2 МП, з якою дитина зможе спробувати себе в ремеслі мобільної фотографії. Процесор Helio P60, в свою чергу, дозволяє телефону нормально тягнути базові додатки. 6.49-дюймовий екран приємний в повсякденній експлуатації, а батарея ємністю 5000 мАг потребує зарядки не частіше ніж один раз на два дні.

№2 – Samsung Galaxy A12

Фактурний телефон від корейців з приємною текстурованою кришкою буде оновлюватися до Android 14, а тому залишиться актуальним протягом найближчих трьох років. До того ж, у нього на борту 6.5-дюймовий дисплей, процесор Helio P35 і квадрокамера 48 + 5 + 2 + 2 МП. Також є батарея ємністю 5000 мАг, до якої зарядний пристрій підключається за допомогою порту Type-C.

№1 – Redmi 9

Redmi 9 – кращий смартфон бюджетного сегмента. Він пропонує власнику якісний 6.53-дюймовий дисплей з FHD + роздільною здатністю, а також процесор Helio G80, спокійно тягне сучасні ігри. Також є дводіапазонний Wi-Fi, батарея ємністю 5020 мАг і квадрокамера 13 + 8 + 5 + 2 МП.

