Samsung Galaxy S26 покажуть за графіком

Інсайдер Еван Бласс, відомий високою достовірністю «зливів», опублікував скріншот запрошення на презентацію Galaxy Unpacked, в ході якої буде представлено сімейство смартфонів Samsung Galaxy S26. Судячи з витоку, ранні припущення про дату проведення заходу були вірними.

Згідно із зображенням, презентація новинок Samsung відбудеться 25 лютого. Інсайдер стверджує, що в цей день компанія презентує не тільки смартфони Galaxy S26, але і навушники Galaxy Buds4 (базову і Pro-версію).

Варто відзначити, що на зображенні після дати навмисно розмито якесь слово, а з коробки на тизері «вилітають» іконки Galaxy AI. Все це натякає на деякі нововведення, пов’язані з AI-функціями майбутніх новинок.