Названі невдалі місця для роутера Wi-Fi в квартирі

Розташування бездротового роутера в квартирі грає важливу роль – від нього залежить, наскільки стійким буде сигнал в приміщеннях.





Ми вирішили розібратись, де можна і де не можна ставити інтернет-роутер, щоб забезпечувати стабільне з’єднання.

Не варто встановлювати бездротову точку доступу поруч з електроприладами – випромінювання від них буде заважати проходженню сигналу. Особливо негативно впливає на нього мікрохвильова піч. І в цілому кухню не можна назвати хорошим місцем для того, щоб звідти лунав інтернет.

Занадто низько до підлоги – теж погано, оскільки заважає нормальному проходженню сигналу. Ще одне невдале місце – закрита шафа.

Крім того, не варто розміщувати роутер поряд з самим комп’ютером: його активне випромінювання буде заважати проходженню сигналу.

Опалювальні прилади – ще один ворог техніки. При сильному нагріванні збої в роботі роутера відбуватимуться частіше.