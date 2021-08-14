Hardnews

Названі невдалі місця для роутера Wi-Fi в квартирі

14.08.2021
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Розташування бездротового роутера в квартирі грає важливу роль – від нього залежить, наскільки стійким буде сигнал в приміщеннях.


Ми вирішили розібратись, де можна і де не можна ставити інтернет-роутер, щоб забезпечувати стабільне з’єднання.

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Не варто встановлювати бездротову точку доступу поруч з електроприладами – випромінювання від них буде заважати проходженню сигналу. Особливо негативно впливає на нього мікрохвильова піч. І в цілому кухню не можна назвати хорошим місцем для того, щоб звідти лунав інтернет.

Занадто низько до підлоги – теж погано, оскільки заважає нормальному проходженню сигналу. Ще одне невдале місце – закрита шафа.

Крім того, не варто розміщувати роутер поряд з самим комп’ютером: його активне випромінювання буде заважати проходженню сигналу.

Опалювальні прилади – ще один ворог техніки. При сильному нагріванні збої в роботі роутера відбуватимуться частіше.

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14.08.2021
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