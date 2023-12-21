GeForce RTX 4070 і Radeon RX 7800 XT порівняли в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу Tech YES City вирішив з’ясувати, який із двох графічних прискорювачів швидший.

Тестування проводилося на ПК з процесором Intel Core i9-13900K і 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-7200.

Результати:

Robocop: Rogue City у 1080p – 135 fps (RX 7800 XT), 135 fps (RTX 4070).

Robocop: Rogue City у 2K – 82 fps (RX 7800 XT), 80 fps (RTX 4070).

Fortnite у 1080p – 352 fps (RX 7800 XT), 342 fps (RTX 4070).

Fortnite у 2K – 254 fps (RX 7800 XT), 258 fps (RTX 4070).

Apex Legends у 1080p – 297 fps (RX 7800 XT), 283 fps (RTX 4070).

Apex Legends у 2K – 230 fps (RX 7800 XT), 221 fps (RTX 4070).

Starfield у 1080p – 141 fps (RX 7800 XT), 125 fps (RTX 4070).

Starfield у 2K – 113 fps (RX 7800 XT), 98 fps (RTX 4070).

Returnal у 1080p – 182 fps (RX 7800 XT), 183 fps (RTX 4070).

Returnal у 2K – 135 fps (RX 7800 XT), 129 fps (RTX 4070).

Baldur’s Gate 3 у 1080p – 139 fps (RX 7800 XT), 120 fps (RTX 4070).

Baldur’s Gate 3 у 2K – 98 fps (RX 7800 XT), 88 fps (RTX 4070).

Якщо вибрати Radeon RX 7800 XT із заводським розгоном, то вона видасть ще пару-трійку зайвих fps. Загалом, якщо не вмикати трасування променів, RX 7800 XT швидше. І за умови, що цінник однаковий, краще. Але є плюси і у RTX 4070. Вона тихіша, холодніша, споживає менше енергії і краще справляється з RT.