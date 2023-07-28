Вийшов SSD диск з рекордним об’ємом пам’яті

Компанія Solidigm, що належить SK Hynix, розпочала серійне виробництво нових твердотільних накопичувачів з маркуванням D5-P5336. Це буде найбільше сховище NVMe (PCIe 4.0) на ринку, доступне з ємністю 30.72 ТБ та 61.44 ТБ. Більше тільки блоки ExaDrive від Nimbus, які можуть бути на 64 та 100 ТБ, але вони використовують значно повільніший інтерфейс SATA.

Solidigm D5-P5336 заснований на 144-шарових чіпах NAND від SK Hynix з чотирибітними осередками (QLC). Ця технологія збільшує ємність, але обмежує термін служби пам’яті. Проте виробник заявляє, що накопичувач витримує 1000 циклів перезапису, що на рівні трибітних TLC.

D5-P5336 орієнтований насамперед на сервери. Він має послідовну швидкість 7 ГБ/с під час читання та 3.3 ГБ/с під час запису. Типове енергоспоживання у простої складає 5 Вт, під навантаженням – до 25 Вт.

Solidigm випускатиме цей SSD у форматах U.2, E1.L та E3.S (останній варіант тільки для ємності 30.72 ТБ). Таких інтерфейсів підключення немає у материнських платах для звичайних комп’ютерів. Ціна новинки поки не оголошена, але старіший і повільніший попередник, що виробляється на чіпах Intel, продається у версії на 30.72 ТБ за 3 210 доларів. З огляду на свою унікальність сховище з подвоєною ємністю легко може коштувати до 10 тисяч. Сума велика, проте в центрах обробки даних вартість не така важлива, ключовими є швидкість і фізичний розмір накопичувача. Solidigm може похвалитися тим, що з новими SSD одна позиція сервера 1U може бути заповнена ємністю до 2 ПБ, що неможливо зробити з дешевшими жорсткими дисками.