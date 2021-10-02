Найдоступніший iPhone рекордно подешевшав в Україні

Вартість iPhone 12 mini в Україні опустилась нижче психологічної позначки в 20 тисяч гривень. Про це свідчать дані сервісу Hotline.ua.





Доступний на старті продажів апарат за 32 тисячі гривень в базовій комплектації з 64 гігабайтами вбудованої пам’яті подешевшав приблизно на 30 відсотків.

За словами експертів, рекордне зниження вартості iPhone 12 mini пов’язано з тим, що девайс був представлений рік тому. Також на появу знижок на ринку вплинув анонс нового покоління смартфонів Apple. Пристрій є найдоступнішим серед iPhone, випущених за останній рік.

Мініатюрний девайс отримав 5,4-дюймовий OLED-дисплей, захищений керамічним покриттям, чіп Apple A14 Bionic, чотири гігабайти оперативної пам’яті, подвійну камеру з об’єктивами на 12 мегапікселів кожен. Гаджет має біометричний сенсор Face ID, NFC, підтримує швидку зарядку.