Нові подробиці про Google Pixel 6a стали відомі ще до старту офіційного продажу

Випуск смартфона Google Pixel 6a, анонсованого минулого місяця, заплановано на 28 липня.





Смартфон буде схожий на Google Pixel 6 Pro та Pixel 6. Він має горизонтальну панель камери, в якій знаходяться два датчики зображення. Задня частина пристрою здається зробленою з глянсового пластику.

Pixel 6a оснащений AMOLED-панеллю зі сканером відбитків пальців під дисплеєм, який досить швидко розпізнає дотик. У пристрої немає 3,5 мм аудіороз’єма. Крім версії Charcoal, Pixel 6a також буде доступний у кольорах Chalk та Sage.

Pixel 6a оснащений 6,1-дюймовою панеллю з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 60 Гц і захистом Gorilla Glass 3. Він отримає однокристальну систему Tensor, 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ флеш-пам’яті UFS 3.1. Смартфон працює під керуванням операційної системи Android 12.

Pixel 6a оснащений 8-мегапіксельною камерою для селфі та відеодзвінків. В основній камері встановлені 12-мегапіксельний датчик із підтримкою OIS та 12-мегапіксельний надширококутний модуль. Пристрій має батарею ємністю 4410 мАг, яка підтримує зарядку потужністю 18 Вт.

Орієнтовна вартість складатиме 450 доларів.