Bloomberg назвав дату старту продажів iPhone 16

Згідно з джерелами Bloomberg, щорічна осіння презентація продукції Apple, на якій буде представлено новий iPhone 16, відбудеться 10 вересня. Хоча офіційного підтвердження від Apple поки немає, інсайдери стверджують, що компанія також покаже нові моделі Apple Watch і AirPods.

За даними видання, продажі iPhone 16 почнуться вже 20 вересня. Цього року очікується, що нові iPhone отримають оновлення, що включають набір інструментів штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence, проте загалом дизайн і характеристики пристроїв будуть схожі на торішні моделі.

Що стосується Apple Watch Series 10, вони стануть тоншими, але отримають збільшений екран. Також відомо, що нове покоління AirPods вперше буде оснащено функцією активного шумозаглушення.