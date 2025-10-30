Історія з Note 7 повертається? Samsung Galaxy S25+ загорівся прямо в руках користувача

У Південній Кореї зафіксовано перший випадок загоряння Samsung Galaxy S25+. Девайс раптово загорівся прямо під час використання.

За словами власника, смартфон почав різко перегріватися, після чого пролунав гучний хлопок і пристрій спалахнув. Користувач встиг відкинути телефон, отримавши лише легкі опіки пальців, але корпус і дисплей апарату повністю обвуглилися.

Samsung оперативно вилучила пристрій і запустила внутрішнє розслідування. За попередніми даними сервісного центру, причина загоряння залишається невідомою. Особливе занепокоєння викликає той факт, що вибух стався без підключення до зарядки, що виключає типові сценарії несправностей. Можливими факторами називають збій в системі управління живленням, перегрів акумулятора або аномальну роботу чіпсета.

Компанія повернула користувачеві повну вартість пристрою і пообіцяла надати офіційні результати розслідування. Поки що випадок залишається поодиноким, але він знову підняв питання про безпеку акумуляторів в лінійці Galaxy S25 — особливо з огляду на минулий досвід з вибухонебезпечними Galaxy Note 7