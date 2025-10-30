На YouTube додали ШІ, який автоматично покращуватиме якість старих відео

Багато старих відео на YouTube досі актуальні або просто цікаві, але їхня якість залишає бажати кращого. Незабаром це зміниться: Google анонсувала новий інструмент для свого штатного відеоплеєра, який зможе «підтягувати» роздільну здатність таких матеріалів за допомогою нейромережі.

Фірмовий ШІ-апскейлер (до 1080p) буде вбудований в меню вибору роздільної здатності перегляду з позначкою Super Resolution для «штучних» значень. У майбутньому компанія планує реалізацію апскейлінгу аж до 4K. За бажанням автори роликів можуть відмовитися від використання цієї функції в своїх матеріалах.

Заодно компанія анонсувала ще три нововведення: «імерсивну» головну сторінку, QR-коди в рекламі та контекстний пошук. Останній дозволяє шукати відео тільки на обраному каналі, а не по всій платформі. Всі зміни будуть поступово розгорнуті на YouTube найближчим часом.