Softnews

На YouTube додали ШІ, який автоматично покращуватиме якість старих відео

GSMinfo30.10.2025
YouTube

Багато старих відео на YouTube досі актуальні або просто цікаві, але їхня якість залишає бажати кращого. Незабаром це зміниться: Google анонсувала новий інструмент для свого штатного відеоплеєра, який зможе «підтягувати» роздільну здатність таких матеріалів за допомогою нейромережі.

Фірмовий ШІ-апскейлер (до 1080p) буде вбудований в меню вибору роздільної здатності перегляду з позначкою Super Resolution для «штучних» значень. У майбутньому компанія планує реалізацію апскейлінгу аж до 4K. За бажанням автори роликів можуть відмовитися від використання цієї функції в своїх матеріалах.

В тему

Заодно компанія анонсувала ще три нововведення: «імерсивну» головну сторінку, QR-коди в рекламі та контекстний пошук. Останній дозволяє шукати відео тільки на обраному каналі, а не по всій платформі. Всі зміни будуть поступово розгорнуті на YouTube найближчим часом.

Читай нас в Telegram без реклами!


GSMinfo30.10.2025
Back to top button