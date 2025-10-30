Motorola анонсувала G67 Power: АКБ на 7000 мАг і камера Sony

Бренд Motorola оголосив дату презентації смартфона G67 Power, однією з головних особливостей якого стане міцний корпус із захистом від пилу та вологи. Одночасно стали відомі практично всі технічні характеристики майбутньої новинки.

Гаджет оснастять IPS-дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і захисним склом Corning Gorilla Glass 7i. Корпус новинки буде сертифікований за стандартами IP64 і MIL-810H.

Також відомо, що основою апаратної платформи Motorola G67 Power стане процесор Snapdragon 7s Gen 2 в поєднанні з 8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ флеш-пам’яті. До складу тильного блоку камер увійдуть головний сенсор Sony LYT-600 на 50 Мп і 8-мегапіксельний ультраширококутний, роздільна здатність фронтальної камери складе 32 Мп.

АКБ ємністю 7000 мАг отримає підтримку швидкої 30-ватної зарядки. Особливістю дизайну пристрою стануть три кольори корпусу, сертифіковані інститутом кольору Pantone: темно-зелений (Cilantro), темно-фіолетовий (Parachute Purple) і аквамариновий (Blue Curacao).

Новинка надійде в продаж на ринку Індії 5 листопада, ціна поки не оголошена.