iQOO Neo11 таки отримає Snapdragon 8 Elite та АКБ на 7500 мАг

Напередодні швидкої презентації iQOO Neo11 компанія розкрила деякі подробиці про його характеристики.

Згідно з постерами, смартфон буде оснащений великим акумулятором ємністю 7500 мАг і екраном з роздільною здатністю 2K при частоті оновлення до 144 Гц. Пристрій буде доступний у чотирьох кольорах, включаючи класичні та яскраві відтінки.

Компанія офіційно підтвердила використання чіпсета Snapdragon 8 Elite, який до недавнього часу залишався одним з топових рішень для Android. У AnTuTu смартфон набирає близько 3,5 млн балів. Також Neo11 оснащений пам’яттю LPDDR5X Ultra RAM і сховищем UFS 4.1.

Корпус Neo11 буде виготовлений з металу, а сам смартфон отримає захист від вологи IP68 і IP69. Офіційний анонс iQOO Neo11 відбудеться вже сьогодні, 30 жовтня.