Смартфони здорожчають в 2026 році: все через ШІ

Глобальний сплеск інтересу до штучного інтелекту спровокував серйозний дефіцит чіпів пам’яті, і тепер під загрозою опинилися ціни на смартфони.

За даними галузевих джерел, Samsung, один з найбільших виробників пам’яті, має намір підвищити вартість своїх телефонів і планшетів, щоб компенсувати зростання витрат на DRAM і NAND. Аналогічні кроки розглядають і інші бренди, включаючи Xiaomi і Oppo.

Дефіцит пов’язаний з високим попитом на чіпи HBM — ту саму надшвидку пам’ять, яка використовується в серверах, що забезпечують роботу систем ШІ на кшталт ChatGPT, Gemini і Copilot. Постачальники не встигають за зростанням споживання, через що ціни на мікросхеми вже збільшилися більш ніж на 50%. Навіть компанії, що виробляють пам’ять самостійно, відчувають тиск з боку поставок і змушені коригувати цінову політику.

До речі, зростання цін вже помітне: новий Redmi K90 стартував з цінником 2599 юанів, що на 100 юанів вище торішньої моделі з аналогічною конфігурацією.

Аналітики прогнозують подорожчання майбутніх смартфонів на $50-$100, особливо у флагманському сегменті. За оцінками інсайдерів, дефіцит збережеться щонайменше до 2027 року.