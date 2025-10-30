realme C85 Pro показали на фото до прем’єри

У мережі з’явилися знімки ще не представленого смартфона realme C85 Pro, які розкрили його дизайн і варіанти забарвлення корпусу. До того ж гаджет відзначився в базах даних сертифікаторів, завдяки чому стала відома частина його технічних характеристик.

Згідно з інсайдом, realme C85 Pro з текстурованою задньою кришкою буде представлений як мінімум у двох кольорах — темно-зеленому та фіолетовому. Також відомо, що новинку оснастять подвійною камерою з роздільною здатністю головного сенсора 50 Мп. Судячи з коробок, будуть доступні конфігурації пам’яті 8/128 ГБ і 8/256 ГБ.

Крім того, realme C85 Pro був зареєстрований у регуляторів TDRA і TÜV SÜD — згідно з документацією, ємність його АКБ з підтримкою швидкої 45-ватної зарядки складе 7000 мАг. Презентація новинки очікується на початку 2026 року.