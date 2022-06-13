Ідеальний гаджет для літа – невдовзі презентація оновленої версії електросамокату від Xiaomi

В мережі з’явився документ, який вказує на прийдешню презентацію нового покоління електросамоката під назвою Electric Scooter 4 Pro. Не дивлячись на те, що офіційно характеристики майбутнього транспорту ще не розкриті, вже сьогодні ми розповімо, якою буде новинка та чи варто на неї чекати. За свідченням документу, продукт готується до реалізації на глобальному ринку, проте не виключено, що для внутрішнього ринку буде підготовлено аналог Electric Scooter 4 Pro під іншою назвою.





Xiaomi вироблятиме новинку в тандемі з компанією Segway-Ninebot. Пристрій матиме три конфігурації, що вирізнятимуться насамперед характеристиками та, скоріш за все, матимуть ідентичний зовнішній вигляд.

Вже сьогодні відомо, що персональний електротранспорт матиме тісну інтеграцію зі смартфоном. Це дозволить гнучко налаштовувати параметри їзди, контролювати поточний стан електросамокату, слідкувати за показниками швидкості, відстані та набору висоти тощо. В новинці, ймовірно, буде реалізовано і віддалене керування та блокування транспортного засобу від крадіжки.

Елетросамокат буде орієнтований на підлітків та дорослих, тож максимальна вага водія становитиме близько 100 кілограмів. Дані про максимальну швидкість, можливості в їзді, підйом та запас ходу все ще лишились загадкою.

Самокати та інший електротранспорт Xiaomi мають популярність завдяки їхній доступній вартості, високому ступеню захисту пристрою, актуальним характеристикам на момент презентації та довговічності батарей.

Інформації про специфікацію пристрою, вартість чи дату релізу наразі немає, але документ вказує на неминучу презентацію як мінімум в Польщі, Італії, Британії, Іспанії, Німеччини та Франції. Тож, можна сподіватись, що і на українському ринку новинку можна буде придбати офіційно. До того ж Європейський сертифікат відповідності, який ентузіасти знайшли в мережі, дає змогу чекати на насправді якісний та надійний персональний електротранспорт.