Чому Україна не може купити ракети середньої дальності

Сьогодні Україна не може організувати постачання ракет середньої дальності для того, щоб завдавати удари по російських військових аеродромах у Криму, Бєлгороді та інших містах. Проблема у тому, що такого озброєння на відкритому ринку не має. Аналогічна ситуація з HIMARS, стільки комплексів, скільки потребує ЗСУ, немає іде у світі. Олег Жданов повідомив про те, що якби ракети були, їх би давно замовили та придбали.

Сьогодні ракети типу «земля-земля» середньої дальності у своєму розпорядженні мають не так вже й багато країн: Росія, Іран, КНДР. Жодна з них ракети Україні не продасть, адже відомо про союз та дружні відносини між трьома підсанкційними державами.

Американські інженери сьогодні зайняті тим, що розробляють HIMARS середньої дальності. Цей ринок зброї регулює США, отримати зброю можна лише за згодою Білого дому.

Джо Байден вважає, що Україні не потрібна така зброя. Тому експерти в один голос стверджують, що США за жодних обставин не надасть ракети середньої та великої дальності. Хоча американські партнери можуть змінити своє рішення будь-якої миті, все залежить від того, як розгоратимуться події на фронті.

Пентагон та Білий дім впевнені, те що сьогодні отримує Україна на 100% задовольняє потреби країни для оборони та контрнаступу. Тому, якщо українці сподівалися на поміч ленд-лізу, їх надії марні. Наприклад, військовий Валерій Маркус впевнений, що ленд-ліз максимум подвоїть наявні постачання зброї, а чекати ракет ATACMS не варто.

Існує думка, що Америка відмовляє Україні у подібних запитах через побоювання ескалації конфлікту. Після того, як представник української влади почали говорити про удари по Криму, всі перемовини про далекобійну зброю поставили на паузу.