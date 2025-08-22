«Трамп-смартфон» змінив дизайн та дату початку продажів

«Трамп-смартфон» змінив зовнішній вигляд та дату початку продажів. Trump Mobile T1, анонсований разом з оператором Trump Mobile в США в червні, повинен був вийти в серпні або вересні. Зараз на сайті вказано тільки «пізніше цього року». З моменту анонсу пристрій зазнав змін.

Спочатку підкреслювалося, що телефон «з гордістю розроблений і зібраний в США», тепер формулювання стало «гордо американський».

Крім того, зовнішній вигляд телефону змінився — нові зображення в соцмережах не дуже схожі на ті, що були представлені в червні і досі залишаються на офіційному сайті. Новий дизайн нагадує Samsung Galaxy S25 Ultra із золотим корпусом. Причини змін невідомі.

Поки що офіційної інформації про точні терміни виходу і місце виробництва немає.