Tesla на місяці затримувала звіти про аварії з її автопілотом

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) почала перевірку Tesla через те, що компанія занадто довго надсилає звіти про ДТП за участю її систем допомоги водієві. За правилами, автовиробники повинні повідомляти про такі аварії протягом 1-5 днів, а Tesla робить це «через кілька місяців або довше».

NHTSA відкрила аудит, щоб з’ясувати причини затримок, їх масштаб і заходи, які Tesla вживає для виправлення ситуації. За даними Bloomberg, компанія пояснила затримки проблемою з системою збору даних, яка вже виправлена. Проте, агентство хоче переконатися, що інформація достовірна.

Проблеми Tesla з NHTSA тривають вже кілька років. За Байдена почалися розслідування її технологій повного автопілота після декількох аварій, включаючи смертельний випадок. Також перевіряється функція дистанційного керування автомобілем і нещодавно запущений в Техасі сервіс роботаксі.