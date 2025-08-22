Повні характеристики камери Oppo Find X9 Pro просочилися в Мережу

Стали відомі подробиці камер нового смартфона Oppo Find X9 Pro. Основна камера отримає сенсор Sony Lytia LYT-828 з роздільною здатністю 50 МП. Телекамера буде на 200 МП з сенсором Samsung ISOCELL HP5 і 3-кратним оптичним збільшенням.

Також буде 50 МП надширококутна камера з сенсором Samsung ISOCELL JN5 і 2 МП сенсор глибини. Фронтальна камера запропонує 50 МП і використовує той же сенсор Samsung ISOCELL JN5.

Раніше з’являлися витоки про інші характеристики пристрою: екран LTPO OLED діагоналлю 6,78 дюйма з тонкими рамками, ультразвуковий сканер відбитків у дисплеї, захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69, процесор MediaTek Dimensity 9500 і акумулятор ємністю від 7 000 до 7 500 мА·год.

Дизайн смартфона змінився в порівнянні з минулим поколінням: камера тепер не кругла, а розміщена у верхньому лівому куті. Вона нагадує блок камер серії Oppo Reno14, але виглядає «більш преміально», пишуть ЗМІ.