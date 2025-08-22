Новини кіно

Можливо кращий фільм року: «Довга прогулянка» Стівена Кінга підкорила критиків

Довга прогулянка

Екранізації творів Стівена Кінга переживають справжній ренесанс. «Мавпа» та «Життя Чака» вже підкорили критиків і глядачів, а такі проекти як «Воно: Ласкаво просимо до Деррі» і «Людина, що біжить» ще чекають свого часу. Наступного місяця відбудеться прем’єра «Довга прогулянка» – а фільм вже називають однією з найкращих картин 2025 року.

Сценарист Джей Ті Моллнер і режисер Френсіс Лоуренс екранізували розповідь Кінга 1979 року, створивши «жорстоку» драму про групу підлітків, які погодилися взяти участь у виснажливому щорічному конкурсі під назвою «Довга прогулянка». Правила прості: щоб перемогти, потрібно просто продовжувати йти. Однак все не так легко, як здається – якщо швидкість учасника падає або він здається, його розстрілюють прямо на дорозі. Перемагає той, хто залишається останнім.

Численні захоплені відгуки відзначають чудову гру всього акторського складу, але особливо виділяють Купера Гофмана і зірку «Чужий: Ромул» Девіда Джонсона.

Лорен Мілісі з GamesRadar назвала картину «однією з найкращих екранізацій Стівена Кінга» і «двогодинною панічною атакою». Айві Скотт з Inverse заявила:

Купер Гоффман і Девід Джонсон немов народжені, щоб йти поруч один з одним. Розриває серце.

Расс Мілхельм з The Direct написав:

«Довга прогулянка» – неймовірно болісний, жахливий і травматичний фільм. Купер Гоффман і Девід Джонсон демонструють гру, гідну «Оскара». Можливо, картина трохи затягнута, але вона дійсно переконливо створює свій світ і персонажів, з якими глядачі йдуть до самого кінця.

Перрі Немірофф з Collider пише:

«Довга прогулянка» легко стане одним з найінтенсивніших емоційних ударів року. Я читала цю книгу кілька разів. Можна було б подумати, що я готова сприйняти теми історії і найболючіші моменти. Але ні. Я виснажена – і фільм цього заслуговує. Видно, що вихідний матеріал адаптував той, хто дійсно його розуміє.

Ной Левін, цифровий координатор Lionsgate, стверджує:

«Довга прогулянка» зламає вас. Крапка. Я рідко плачу під час фільмів. Стівен Кінг у найкращій формі… і найсмертоноснішій.

Кортні Говард з Variety пише:

«Довга прогулянка» представляє ідеально точні, виняткові виступи Купера Гофмана і Девіда Джонсона. Вісцеральна, захоплююча, емоційна і провокаційна картина – блискуча екранізація Стівена Кінга і один з найкращих фільмів року. Грандіозне досягнення, що нагадує «Ізгоїв» і «Цільнометалеву оболонку».

Інші критики також не скупилися на похвали. Кріс Галлардо назвав фільм «абсолютно жорстоким досвідом, який залишив мене в видимому шоці», відзначивши дружбу між персонажами Гофмана і Джонсона посеред виснажливих моментів. Рецензент sagesurge підкреслив динамічні виступи головних акторів і те, як решта акторського складу допомагає передати повільне занурення в безнадію і відчай.

«Довга прогулянка» вийде в кінотеатрах 12 вересня.

