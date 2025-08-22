Термобілизна для військових: як працює багатошаровий захист

Холод, волога й вітер — головні вороги українських військових на полі бою. І якщо зброю чи броню потрібно підбирати індивідуально, то термобілизна має бути якісною та ефективною для всіх бійців без виключення.

Саме тому принцип вибору екіпірування часто базується на багатошаровій системі ECWCS (Extended Cold Weather Clothing System), створеній для армії США. А придбати все необхідне для захисту бійця під час складних погодних умов можна онлайн на сайті ukrarmor.

Як працюють 7 шарів за системою ECWCS?

ECWCS — це продумана до дрібниць концепція, що складається з 7 шарів, які комбінуються залежно від погоди. Розглянемо їх детальніше:

базовий шар — відводить вологу від тіла, зберігаючи сухість навіть під час активного руху;

базовий шар середньої щільності — забезпечує додаткове тепло й теж працює на відведення вологи;

флісова кофта — відповідає за теплоізоляцію та утримує повітря, яке гріє тіло;

тонкий софтшел — потрібен для захисту від вітру та легкого дощу;

щільний софтшел або утеплений шар — працює як проміжний бар’єр у холодну й вітряну погоду;

парка з утеплювачем — забезпечує тепло при низьких температурах або за умови роботи у статичному положенні;

захисний шар від дощу та снігу — водовідштовхувальна мембрана, яка «дихає» та захищає від зовнішніх чинників.

Головна фішка ECWCS полягає в тому, що всі шари можна комбінувати. Наприклад, при +5°С достатньо 1–3 шару, а при -20°С вже потрібен повний комплект.

Як вибрати якісну термобілизну: основні критерії

Щоб принцип багатошарового захисту дійсно працював, вкрай важливо придбати надійне спорядження. Передусім зверніть увагу на матеріал: найчастіше використовується синтетика, яка чудово відводить вологу й швидко сохне.

Речі мають щільно прилягати до тіла, не утворювати складок і не заважати руху. При купівлі орієнтуйтеся на розмірну сітку виробника — це допоможе підібрати правильний розмір.

Також зверніть увагу на шви. Вони повинні бути плоскими та міцними — це гарантує, що термобілизна не буде натирати та витримає інтенсивне використання.

Пам’ятаючи про ці прості поради, ви з легкістю зможете вибрати потрібний набір спорядження. У каталозі ukrarmor на вас вже чекають як готові комплекти, так і окремі вироби власного виробництва, а також продукція від відомих брендів 5.11 Tactical, Camotec, Helikon-Tex, A10 equipment та багатьох інших.